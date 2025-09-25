Бывший полузащитник Ромы Паоло Поджи, который выступал в клубе в сезоне 2000-2001 годов, признался, что при выборе между украинцем Артемом Довбыком и ирландцем Эваном Фергюсоном в атаке предпочел бы украинца.

«На данный момент в атаке я бы поставил больше на Довбика, чем на Фергюсона. Украинец – игрок, который доказал, что способен решать судьбу матчей. Однако в Лиге Европы нужна совсем другая ментальность, чем в чемпионате. Мне интересно посмотреть, как команда выступит, тогда мы сможем понять другие вещи», – цитирует Поджи TUTTOmercatoWEB.

В этом сезоне Довбик провел за Рому четыре матча, суммарно находясь на поле 126 минут. Фергюсон же участвовал в пяти поединках клуба, проведя 279 минут и оформив результативную передачу.

