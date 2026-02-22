Главный тренер Реала Альваро Арбелоа подвел итоги матча 25 тура Ла Лиги против Осасуны (1:2). Его слова приводит Marca.

Судя по тому, что я видел, перед вторым голом, возможно, было нарушение правил. Два очень непростых решения по офсайду – не в нашу пользу. Мы играли не лучшим образом, нужно действовать гораздо лучше и интенсивнее. Нелегко делать это, играя в середине и в конце недели, но это то, чего от нас ожидают. Это Реал Мадрид. Я знал, что будет сложно, и не ошибался.

Никому не нравится проигрывать, особенно нам. Это будет долгий сезон, как я и говорил, он еще даже не начался. И я по-прежнему так считаю.

В первом тайме мы контролировали игру, но нам не хватало скорости. Когда соперник глубоко обороняется, нужно быстрее перемещать мяч. Нужно создавать моменты с обоих флангов, а нас тянуло налево - это естественно, но так против нас легче защищаться.

Надеюсь, что это поражение ничего не значит, потому что через четыре дня нас ждет битва в ЛЧ. Команда показывает свою силу тогда, когда тяжело. Для сомнений места нет. Я верю в команду. Нам нужна стабильность. Мы будем продолжать работать и выжимать из каждого игрока все лучшее, потому что они все нам нужны, - сказал Арбелоа.

ПСЖ выплатил Мбаппе 4 млн евро.