Павел Василенко

Будущее Марка-Андре тер Штегена в аренде в Жироне оказалось под серьезным вопросом. Немецкий вратарь получил травму бедра, которая может оставить его вне футбола на длительный срок и поставить крест на нынешнем сезоне.

Несколько дней назад Барселона отдала 33-летнего голкипера в аренду в Жирону, где он успел провести лишь два матча. Однако в поединке против Овьедо тер Штеген получил повреждение, после которого медицинский прогноз оказался неутешительным. По информации испанских СМИ, период восстановления может длиться от двух до четырех месяцев, и не исключено, что вратарь больше не появится на поле в этом сезоне.

На фоне этих событий появились слухи о возможном досрочном прекращении аренды. Тем не менее, журналист Фернандо Поло из Mundo Deportivo сообщает, что этого не произойдет. Жирона не планирует разрывать договор, и тер Штеген останется игроком клуба как минимум до конца июня. При этом Барселона позволит ему проходить реабилитацию на своей базе.

Очередное повреждение стало серьезным ударом для самого футболиста, который рассчитывал через стабильную игровую практику вернуться на топ-уровень и подготовиться к чемпионату мира. Теперь его участие в турнире оказалось под большим вопросом.

Проблемы возникли и у Жироны: клуб может быть вынужден срочно искать нового вратаря. Среди потенциальных вариантов называют Рубена Бланко.

Напомним, что за Жирону выступают три украинца – голкипер Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат.