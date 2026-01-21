Голкипер Марк-Андре тер Штеген опубликовал искреннее обращение после временного ухода из Барселоны. До конца текущего сезона немецкий вратарь будет выступать за Жирону на правах аренды.

Сегодня мой последний день в этом сезоне с моими партнерами по команде и персоналом Барселоны, и у меня действительно смешанные чувства. Сейчас меня переполняют воспоминания и эмоции. Почти 12 лет этот клуб, и особенно эта раздевалка, были моим домом. Местом, где я вырос как игрок и как личность и где пережил незабываемые моменты. Я испытываю глубокую благодарность и гордость. Я люблю этот клуб, этот город и этот регион. Они сохраняют во мне чувство, которое никогда не угаснет. Ваша поддержка на протяжении всех этих лет была невероятной, спасибо вам от всего сердца. Обращение к раздевалке: спасибо вам за столько лет вместе, за совместную жизнь, смех, борьбу и уважение. Я ношу вас в себе. Для меня было большой честью носить капитанскую повязку, и эта честь навсегда останется со мной. Теперь мое путешествие продолжается в Каталонии, и я с нетерпением жду того, что впереди. Желаю вам всего наилучшего до конца сезона и надеюсь увидеть еще много завоеванных трофеев. До скорой встречи, — написал Тер Штеген в Instagram.

В нынешнем сезоне 33-летний вратарь сыграл один матч в Кубке Испании. Контракт тер Штегена с Барселоной действителен до лета 2028 года.