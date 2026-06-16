Александр Сукманский

Действующий чемпион мира сборная Аргентины начнёт защиту своего титула на чемпионате мира-2026 матчем против Алжира в Канзас-Сити.

Через четыре года после триумфа в Катаре аргентинцы попытаются стать лишь третьей сборной в истории, которая смогла выиграть два чемпионата мира подряд. Ранее это удавалось лишь Италии (1934–1938) и Бразилии (1958–1962).

Лето большого футбола. Эпичное. Безумное. Уникальное. Такое, которого мир ждал долгих 4 года. Большой футбольный турнир уже здесь, и букмекерский бренд GGBET готов: топовая линия, одни из лучших коэффициентов на рынке, полная готовность к каждому матчу. Подключайся к игре. Всё будет GG!

Команда Лионеля Скалони подходит к турниру в отличной форме. Аргентина выиграла отборочный цикл в Южной Америке и квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира в 14-й раз подряд. В 15 последних матчах аргентинцы одержали 13 побед, один раз сыграли вничью и потерпели лишь одно поражение.

Алжир также демонстрирует убедительные результаты. Африканская сборная выиграла 14 из последних 19 матчей, трижды сыграв вничью и дважды уступив. Эта серия позволила команде вторично подряд выиграть свою отборочную группу.

Для Алжира это будет пятый чемпионат мира в истории и первый с 2014 года. Лучшим результатом команды остаётся выход в 1/8 финала на мундиале в Бразилии. После двух побед в первых трёх матчах на чемпионатах мира в 1982 году алжирцы одержали всего одну победу в следующих десяти поединках турнира.

Единственная встреча между соперниками состоялась в июне 2007 года в товарищеском матче. Тогда Аргентина победила со счетом 4:3, а Лионель Месси оформил свой первый дубль в составе национальной команды.

Статистика также говорит в пользу аргентинцев. Сборная Аргентины выиграла все шесть последних матчей чемпионатов мира против представителей Африки. Кроме того, победитель вёл в счёте после первого тайма в каждом из девяти последних матчей с участием аргентинской команды.

Особое внимание будет приковано к Лионелю Месси. Рекордсмен по количеству матчей на чемпионатах мира уже провёл 26 поединков на мундиалях, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Матч против Алжира станет для него 200-м в футболке сборной Аргентины, а также позволит стать первым футболистом в истории, который сыграет на шести чемпионатах мира.

В составе Алжира ключевой фигурой остаётся Мохамед Амура, который стал лучшим бомбардиром африканского отбора к ЧМ с десятью голами.

Перед стартовой игрой Аргентина получила хорошие новости относительно вратаря Эмилиано Мартинеса, который готов выйти на поле. В то же время участие Николаса Тальяфико остаётся под вопросом. Алжир не сможет рассчитывать на Рами Бенсебаини.

Погружайся в атмосферу большого футбола на GGBET!

Здесь мировой футбольный турнир набирает обороты — на кону 3 000 000 грн призовых. Широкая линия даёт простор,топовые коэффициенты держат напряжение, а ежедневные бонусы, экспрессы и бетбилдеры прокачивают игру. Болей в своем ритме — всё будет GG.

Впереди матч Аргентина — Алжир. Эксперты GGBET считают, что преимущество на стороне аргентинцев. Их победу оценивают с коэффициентом 1.44, тогда как алжирцев — с коэффициентом 8.11. Кто возьмёт верх? Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

РЕКЛАМА

21+

ООО "ГГБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).

Предложение действует с 10 июня 2026 года по 19 июля 2026 года включительно на сайте ggbet.uа на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий, определённых решением СНБО, введённым в действие указом Президента Украины). Детали на сайте ggbet.uа.

Под "3000000 грн призовых" понимается возможность принять участие в розыгрыше общего призового фонда в размере 3000000 гривен, а под получением приза — его приобретение игроком за одну копейку с баланса его личного кабинета.

Указанные коэффициенты взяты с сайта ggbet.ua актуальны по состоянию на 22:09 16.06.2026 и могут изменяться.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.