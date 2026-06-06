Денис Седашов

Центральный защитник французского Марселя и национальной сборной Аргентины Леонардо Балерди пропустит чемпионат мира 2026 года из-за травмы. Об этом официально сообщила Ассоциация футбола Аргентины (AFA) в своих социальных сетях.

Из-за травмы икроножной мышцы правой ноги защитник не сможет помочь своей команде на полях Северной Америки.

Защитник Леонардо Балерди получил травму икроножной мышцы правой ноги и не сможет участвовать в чемпионате мира. Держись, сил тебе и скорейшего выздоровления!

Напомним, что мировое первенство продлится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующие чемпионы мира аргентинцы на групповом этапе будут соревноваться в одном квартете со сборными Австрии, Алжира и Иордании.

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