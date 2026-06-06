Сборная Аргентины понесла серьёзную кадровую потерю перед стартом чемпионата мира
Национальной команде не поможет Леонардо Балерди
около 2 часов назадПодписаться в
Центральный защитник французского Марселя и национальной сборной Аргентины Леонардо Балерди пропустит чемпионат мира 2026 года из-за травмы. Об этом официально сообщила Ассоциация футбола Аргентины (AFA) в своих социальных сетях.
Из-за травмы икроножной мышцы правой ноги защитник не сможет помочь своей команде на полях Северной Америки.
Защитник Леонардо Балерди получил травму икроножной мышцы правой ноги и не сможет участвовать в чемпионате мира. Держись, сил тебе и скорейшего выздоровления!
Напомним, что мировое первенство продлится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующие чемпионы мира аргентинцы на групповом этапе будут соревноваться в одном квартете со сборными Австрии, Алжира и Иордании.
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