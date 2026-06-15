Месси поможет Аргентине в стартовом матче чемпионата мира
Звезда мирового футбола выйдет в стартовом составе против Алжира
около 4 часов назадПодписаться в
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси полностью восстановился после растяжения мышцы задней поверхности левого бедра и готов к старту на чемпионате мира-2026.
По информации источника ElDesmarque, 38-летний форвард выйдет в стартовом составе в дебютном поединке аргентинцев против сборной Алжира.
Матч состоится 17 июня в Канзас-Сити.
Ранее Месси отыграл более тридцати минут в товарищеской встрече против Исландии (3:0), где отметился забитым мячом с пенальти.
Из-за непогоды в США сборная Португалии отменила тренировку и пресс-конференцию на ЧМ-2026.