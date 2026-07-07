Александр Сукманский

Действующий чемпион мира Аргентина продолжает борьбу за защиту титула. В матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 команда Лионеля Скалони сыграет против сборной Египта, которая уже переписала собственную историю на чемпионатах.

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Аргентинцы вышли на эту стадию после непростой победы над Кабо-Верде. Для определения победителя понадобилось дополнительное время, в котором фаворит одержал победу со счетом 3:2.

Этот успех стал для Аргентины уже 11-м подряд. Команда также может стать первой со времен Бразилии в 1962 году, которой удастся защитить титул чемпиона мира.

Статистика также говорит в пользу южноамериканцев. Лишь один действующий чемпион мира в истории выбывал на стадии 1/8 финала, тогда как пять последних обладателей титула успешно проходили этот этап. Кроме того, Аргентина выиграла свои последние 24 матча на нейтральном поле.

Египет впервые в своей истории одержал победу в матче плей-офф чемпионата мира, обыграв Австралию в серии пенальти. Теперь африканская команда может стать лишь пятой сборной континента, которая пробьется в четвертьфинал мундиаля.

В нынешнем турнире три из четырех матчей Египта завершились вничью 1:1 по итогам основного времени. В то же время история противостояний с представителями КОНМЕБОЛ не в пользу египтян — лишь одна победа, три ничьи и 12 поражений.

Единственная очная встреча Аргентины и Египта состоялась в 2008 году и завершилась победой аргентинцев со счетом 2:0. Кроме того, сборная Аргентины выиграла восемь подряд матчей чемпионатов мира против представителей Африки.

Аргентина подходит к встрече без новых кадровых потерь. В составе Египта из-за сотрясения мозга может пропустить матч Мохамед Хани, а Ахмед Фатух продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра.

Среди ключевых игроков стоит отметить Лионеля Месси, который может стать лишь шестым футболистом в истории, забивавшим в первых пяти матчах своей команды на одном чемпионате мира. В составе Египта наибольшую опасность представляет Мохамед Салах, который перед стартом 1/8 финала создал больше всего голевых моментов на турнире — 16.

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Эксперты GGBET оценивают шансыкоэффициенты на матч между Аргентиной и Египтом такие: коэффициент на победу аргентинцев — 1.36, на победу египтян — 10.66. Кто окажется сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Всё будет GG! РЕКЛАМА 21+ ООО "ГГБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129). Предложение действует с 10 июня 2026 года по 19 июля 2026 года включительно на сайте ggbet.ua на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий, определенных решением СНБО, введенным в действие указом Президента Украины). Детали на сайте ggbet.ua. Под "3000000 грн призовыми" подразумевается возможность участия в розыгрыше общего призового фонда размером 3000000 гривен, а под получением приза - его приобретение игроком за одну копейку с баланса его личного кабинета. Указанные коэффициенты взяты с сайта ggbet.ua актуальны на 09:01 7.07.2026 и могут изменяться. УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.