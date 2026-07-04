Сергей Разумовский

В 1/16 финала чемпионата мира-2026 Сборная Аргентины одолела Кабо-Верде в драматичном матче.

Фаворит встречи лучше провел первый тайм и сумел выйти вперед после паузы на водопой. Команда Лионеля Скалони быстро разыграла мяч, а Лисандро Мартинес выполнил тонкую передачу за спины защитникам. Лионель Месси воспользовался моментом и отправил мяч в ворота, забив свой седьмой гол на этом Мундиале.

После перерыва Кабо-Верде неожиданно вернулось в игру. Дуарте воспользовался хаосом в защите аргентинцев и переиграл Эмилиано Мартинеса, сравняв счет. Аргентина пыталась дожать соперника еще в основное время, а Месси несколько раз опасно исполнял штрафные. Ближе всего к голу он был в одном из эпизодов, когда пробил не после свистка, но Возинья совершил эффектный сейв, вытянув мяч из девятки.

В дополнительное время Аргентина снова вышла вперед. Лисандро Мартинес решился на удар идеальной точности и попал в девятку. Казалось, этот гол должен был окончательно закрыть вопрос о победителе, однако Кабо-Верде ответило не менее ярко. Лопес Кабрал, одноклубник Арсения Батагова и Руслана Малиновского, выполнил фантастический обводной удар в девятку, оставив Эмилиано Мартинеса без шансов. Этот выстрел точно претендует на звание гола турнира.

Решающий эпизод произошел в заключительной 15-минутке. Месси выполнил идеальную подачу на голову Кристиана Ромеро, после чего Аргентина в третий раз повела в счете. Вскоре этот мяч переписали как автогол Боржеса.

Концовка встречи оказалась напряженной и почти сюрреалистической: действующий чемпион мира был вынужден обороняться против дебютанта турнира. Кабо-Верде создало еще несколько опасных моментов и до последнего пыталось спасти матч, однако аргентинцы в этот раз удержали преимущество.

В итоге сборная Аргентины вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где 7 июля сыграет против Египта.

Чемпионат мира-2026, 1/16 финала

Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (ДВ)

Голы: Месси, 29, Мартинес Лис., 92, Боржес, 111 (автогол) – Дуарте, 59, Лопес Кабрал, 103

Аргентина: Э. Мартинес, Молина (Монтиэль 104), Ромеро, Лисандро Мартинес, Медина (Тальяфико 86), МакАллистер, Энцо Фернандес, Де Поль (Паредес 84), Альмада (Н. Гонсалес 64), Месси, Лаутаро Мартинес (Хулиан Альварес 63)

Кабо-Верде: Возинья, Морейра, Боржеш, П. Лопес, С. Кабрал, Пина (Беншимоль 100), Мендеш (В. Семеду 80), Л. Дуарте (Монтейру 67), Д. Дуарте (Я. Семеду 100), Ж. Кабрал (Варела 80), Н. Да Кошта (Ливраменто 67)

Предупреждения: Монтиэль 115 – Пина 68