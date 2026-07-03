Сергей Разумовский

В 1/16 финала чемпионата мира-2026 сборная Египта обыграла Австралию и пробилась в следующий раунд турнира.

Египтяне достаточно быстро вышли вперед. Ашур воспользовался своим моментом и открыл счет, обеспечив команде преимущество еще в первом тайме. После этого сборная Египта старалась контролировать игру и не позволять сопернику создавать много опасных моментов у своих ворот.

Однако после перерыва Австралия смогла отыграться. Помог автогол Хани, после которого счет в матче стал равным. После этого австралийцы значительно осторожнее действовали в обороне и фактически перешли к игре вторым номером, стремясь удержать результат и перевести встречу в серию пенальти.

Одними из главных героев сборной Австралии стали вратарь Бич и защитник Суттар. Голкипер совершил три важных сейва, неоднократно спасая свою команду в сложных эпизодах. Суттар, в свою очередь, регулярно выигрывал борьбу в штрафной площади и выносил мяч после опасных подач и прострелов египтян.

В конце встречи тренерский штаб Австралии выпустил на поле опытного Мэттью Райана. Легендарный для австралийской сборной вратарь появился на замену специально под серию пенальти, однако этот ход не помог команде спастись.

В послематчевой серии первым австралийцев подвел именно Суттар. Защитник пробил очень неудачно и отправил мяч значительно выше ворот. Раян во время следующего удара соперника угадал направление полета мяча, но дотянуться до него не смог. Так Египет уже после первой попытки получил психологическое преимущество.

Украшением серии стал удар Мохамеда Салаха. Лидер сборной Египта подошел к отметке и выполнил пенальти паненкой, напомнив знаменитый стиль Артема Милевского. Таким образом, Салах забил в плей-офф чемпионата мира и еще больше приблизил свою команду к победе.

В итоге Австралия проиграла серию пенальти, а Египет продолжил выступления на мундиале. Раян не потянул ни одного удара.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Египта сыграет 7 июля. Соперником команды станет победитель пары Аргентина – Кабо-Верде.

Чемпионат мира-2026, 1/16 финала

Австралия – Египет 1:1

Голы: Хани, 55 (автогол) – Ашур, 13 (2:4 – пен.)

Австралия: Бич (Раян 119), Геррингтон, Суттар, Чиркати, Меткалф (Мабил 90), Вольпато (Хрустич 74), Бехич, Бос (Трюин 46), Ирвайн, О'Нил (Окон-Энгстлер 90), Иранкунда (Туре 74)

Египет: Шобейр, Хафез (Трезеге 80), Хани, Ибрагим, Рабиа, Мармуш (Абделькарим 105), Ашур, Аттия (Сабер 120+1), Фатхи (Абдельмаджид 67), Зико (Хасан 67), Салах

Предупреждения: Хасан, Ибрагим