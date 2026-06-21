Александр Сукманский

После уверенной победы над Алжиром в стартовом матче чемпионата мира-2026 сборная Аргентины готовится к поединку против Австрии во втором туре группы J. Матч состоится в Техасе, а его победитель обеспечит себе выход в плей-офф. Начало встречи – 22 июня в 20:00.

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Действующие чемпионы мира начали защиту титула с победы 3:0 над Алжиром. Для аргентинцев этот успех стал уже восьмым подряд во всех турнирах. Также команда не проигрывает на протяжении семи матчей чемпионатов мира, одержав пять побед и дважды сыграв вничью.

В трех последних матчах мундиаля Аргентина неизменно забивала по три мяча. Если команде удастся повторить это достижение и в игре с Австрией, она станет лишь седьмой сборной в истории чемпионатов мира, которая забивала как минимум три гола в четырех матчах турнира подряд.

Австрия также успешно стартовала на турнире, победив Иорданию со счетом 3:1. Команда Ральфа Рангника находится в отличной форме, имея десять побед, одну ничью и лишь одно поражение в последних двенадцати матчах.

В то же время статистика встреч с представителями Южной Америки не в пользу австрийцев. Лишь один из десяти последних матчей против таких соперников завершился для них победой.

Для команд это будет первая очная встреча на чемпионатах мира. Ранее сборные дважды играли между собой в товарищеских матчах: одну победу одержала Аргентина, еще одна игра завершилась вничью.

Отдельное внимание будет приковано к Лионелю Месси. Нападающему Аргентины достаточно забить один мяч, чтобы превзойти рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. Также результативный удар позволит ему стать лишь третьим футболистом в истории, который отличался в шести подряд матчах мундиаля.

В составе Аргентины ожидают на возвращение Николаса Тальяфико, который пропустил стартовую игру. Австриец Штефан Пош получил перелом челюсти в матче с Иорданией, однако провел на поле все 90 минут и, как ожидается, будет готов к следующему поединку.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Аргентина — Австрия так: коэффициент на победу Аргентины — 1.59, на победу Австрии — 6.56. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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