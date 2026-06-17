Павел Василенко

Сборная Австрии начала чемпионат мира с тяжелой победы над Иорданией. Фаворит встречи столкнулся с серьезным сопротивлением и смог вырвать три очка лишь в конце – 3:1.

С первых минут стало понятно, что Иордания не собирается отсиживаться в обороне. Уже на старте азиатская команда создала несколько опасных моментов, а на 17-й минуте Александер Шлагер спас Австрию после сильных ударов Оде Аль-Фахури.

Однако первый гол забили именно австрийцы. На 21-й минуте Романо Шмид нанес точный дальний удар и вывел европейскую сборную вперед.

После перерыва Иордания продолжила активно атаковать и на 50-й минуте достигла своего – Али Ольван восстановил равенство на табло.

Второй тайм оказался особенно драматичным. На 67-й минуте Марко Арнаутович забил после углового, но после вмешательства VAR гол отменили из-за игры рукой. Через десять минут Австрия все-таки вышла вперед – после очередного стандарта Язан Аль-Араб срезал мяч в свои ворота.

Финальная точка была поставлена в добавленное время. Арнаутович заработал пенальти и сам реализовал его на 102-й минуте.

Австрия (3 очка) стартовала с победы и теперь готовится к главному матчу группы против Аргентины (3 балла). Иордания сыграет с Алжиром, которые идут без зачётных баллов

Чемпионат мира-2026, 1-й тур

Группа J

Австрия – Иордания – 3:1

Голы: Шмид, 20, Аль-Араб, 76 (автогол), Арнаутович, 90+12 (пенальти) – Ольван, 50.