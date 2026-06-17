Месси сделал хет-трик в первом матче Аргентины на ЧМ-2026: аргентинец повторил рекорд Клозе
Звездный форвард принес победу аргентинцам
около 2 часов назадПодписаться в
Сборная Аргентины обыграла Алжир со счетом 3:0 на стадионе «Arrowhead Stadium» в американском Канзас-Сити в первом туре чемпионата мира-2026, тем самым прекрасно начав защиту титула чемпиона мира.
В начале игры Лионель Месси и Фарес Шаиби обменялись голами из положений вне игры – оба взятия ворот были справедливо отменены.
На 17-й минуте Месси забил великолепный гол с дальней дистанции, выведя Аргентину вперед.
За полчаса до конца матча Месси удвоил преимущество, а на 76-й минуте капитан сборной Аргентины оформил хет-трик.
Кстати, Месси повторил рекорд легендарного немецкого форварда Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. Месси и Клозе сейчас возглавляют список с 16 голами, а бразилец Роналдо имеет в своем активе 15 забитых мячей.
Во втором туре чемпионата мира, 22 июня, Аргентина будет противостоять Австрии (начало игры в 20:00 по киевскому времени), а на следующий день Алжир сыграет с Иорданией (06:00).
Чемпионат мира-2026, 1-й тур
Группа J
Аргентина – Алжир – 3:0
Голы: Месси, 17, 60, 76.
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