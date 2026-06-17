Павел Василенко

Сборная Аргентины обыграла Алжир со счетом 3:0 на стадионе «Arrowhead Stadium» в американском Канзас-Сити в первом туре чемпионата мира-2026, тем самым прекрасно начав защиту титула чемпиона мира.

В начале игры Лионель Месси и Фарес Шаиби обменялись голами из положений вне игры – оба взятия ворот были справедливо отменены.

На 17-й минуте Месси забил великолепный гол с дальней дистанции, выведя Аргентину вперед.

За полчаса до конца матча Месси удвоил преимущество, а на 76-й минуте капитан сборной Аргентины оформил хет-трик.

Кстати, Месси повторил рекорд легендарного немецкого форварда Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. Месси и Клозе сейчас возглавляют список с 16 голами, а бразилец Роналдо имеет в своем активе 15 забитых мячей.

Во втором туре чемпионата мира, 22 июня, Аргентина будет противостоять Австрии (начало игры в 20:00 по киевскому времени), а на следующий день Алжир сыграет с Иорданией (06:00).

Чемпионат мира-2026, 1-й тур

Группа J

Аргентина – Алжир – 3:0

Голы: Месси, 17, 60, 76.