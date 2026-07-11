Александр Сукманский

Аргентина и Швейцария встретятся в четвертьфинале чемпионата мира-2026. Матч состоится в Канзас-Сити, где действующие чемпионы мира попытаются продолжить свою беспроигрышную серию на стадии плей-офф мундиалей. Игра начнется 12 июля в 4:00.

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В 1/8 финала аргентинцы совершили исторический камбэк в поединке против Египта. Команда Лионеля Скалони стала первой в истории чемпионатов мира, которая смогла отыграть отставание в два мяча после 78-й минуты и победить в основное время. После успеха со счетом 3:2 беспроигрышная серия Аргентины на чемпионатах мира возросла до 11 матчей — девяти побед и двух ничьих, что стало новым рекордом команды на мундиалях.

Аргентинцы также подходят к игре с серией из 12 побед подряд и продолжают борьбу за защиту чемпионского титула. В последний раз сборная выигрывала два чемпионата мира подряд в 1962 году — это удалось Бразилии. В то же время на нынешнем турнире Аргентина позволила соперникам нанести лишь девять ударов в створ ворот, хотя из них пропустила пять мячей.

Швейцария пробилась в четвертьфинал после победы над Колумбией в серии пенальти. Для команды это первый выход на эту стадию чемпионата мира с 1954 года. Кроме того, швейцарцы впервые в истории выиграли два матча плей-офф на одном мундиале.

Победа над Колумбией стала только второй для Швейцарии в шести последних сериях послематчевых пенальти на крупных турнирах. Команда Мурата Якина находится в отличной форме, имея только одно поражение в последних 19 матчах. При этом единственная неудача произошла в товарищеском поединке.

История личных встреч также на стороне Аргентины. Швейцария ни разу не обыгрывала соперника в семи предыдущих матчах, дважды сыграла вничью и потерпела пять поражений. Обе встречи команд на чемпионатах мира завершились победами аргентинцев.

Также швейцарцы имеют только две победы в десяти матчах чемпионатов мира против представителей Южной Америки, хотя одну из них они одержали именно в предыдущем раунде нынешнего турнира, обыграв Колумбию.

Среди статистических тенденций стоит отметить, что в шести из последних семи матчей Аргентины в плей-офф чемпионатов мира забивали обе команды. Кроме того, аргентинцы забивали как минимум два мяча в каждом из последних 11 матчей на мундиалях. Швейцария ни разу не уступала в счете на протяжении всего цикла чемпионата мира-2026, включая квалификацию и финальную часть. В то же время в пяти из последних семи матчей команда пропускала ровно один мяч.

Энцо Фернандес принес Аргентине победу надЕгиптом, забив 3000-й гол в истории чемпионатов мира. Также аргентинцы выиграли все семь матчей, в которых он отличался. В составе Швейцарии главной атакующей угрозой остается Брель Эмболо, который в 17 последних матчах за сборную набрал 13 результативных действий — 11 голов и две результативные передачи.

Аргентина подходит к четвертьфиналу без серьезных кадровых потерь. В Швейцарии под вопросом участие Йохана Манзамби, который восстанавливается после незначительного повреждения колена.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Аргентина — Швейцария так: коэффициент на победу аргентинцев — 1.72, на победу швейцарцев — 5.76. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Всё будет GG!

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