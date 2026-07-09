Павел Василенко

После громких обвинений со стороны Египта из-за вылета с чемпионата мира глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина публично защитил работу арбитра Франсуа Летексье в матче против Аргентины. В интервью официальному сайту ФИФА итальянец категорически отверг любые намеки на предвзятость и объяснил два самых спорных эпизода встречи, хотя не прокомментировал претензии относительно возможного пенальти за задержку в штрафной площадке.

После поражения 2:3 главный тренер египтян Хоссам Хассан назвал матч «подтасованным» и предположил, что кто-то хотел видеть Лионеля Месси в следующем раунде. Коллина подчеркнул, что судейский корпус ФИФА работает абсолютно независимо, а на его решения не может влиять никто, «даже президент ФИФА».

По словам Коллины, отмена гола Египта была правильной, так как во время атакующей фазы Лисандро Мартинесу «явно наступили на ногу», а VAR имел полное право вмешаться независимо от того, сколько времени прошло до взятия ворот. Также он заявил, что контакт Хулиана Альвареса с Мохамедом Салахом не тянул на пенальти, поскольку аргентинец сначала сыграл в мяч, а уже потом произошел обычный игровой контакт.