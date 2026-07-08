Павел Василенко

Сборная Швейцарии стала последним участником четвертьфинала чемпионата мира-2026, победив Колумбию в напряженной серии пенальти. Основное и дополнительное время не выявили победителя – 0:0, а в послематчевой лотерее швейцарцы оказались точнее – 4:3.

Первый тайм прошел в жесткой тактической борьбе. Более 20 минут команды не могли нанести ни одного удара по воротам, а первый настоящий момент создала Колумбия. Густаво Пуэрта целился в дальний угол, но Грегор Кобель блестяще спас свою команду. Швейцарцы ответили опасным ударом Фабиана Редера, однако Камила Варгас также сыграл безупречно.

После перерыва команда Мурата Якина добавила в активности. Джибриль Соу пробил рядом со штангой, а Ридер был близок к голу после штрафного удара. Колумбия ответила шансом Луиса Суареса, который не попал в створ ворот с выгодной позиции.

В конце основного времени соперники действовали максимально осторожно, отложив решение судьбы путевки на овертайм. Именно в дополнительные 30 минут игра ожила. Колумбийцы создали несколько отличных моментов, один раз попали в перекладину, а Кобель неоднократно спасал швейцарцев.

Лучший шанс матча упустил Хамильтон Кампас. На 115-й минуте он оказался один перед вратарем после ошибки защиты, но сенсационно пробил над перекладиной.

В серии пенальти героем стал Кобель, который отразил удар Хуана «Кучо» Эрнандеса. Давинсон Санчес также не реализовал свою попытку, попав в перекладину. В составе Швейцарии ошибся только Мануэль Аканджи, однако этого оказалось недостаточно для Колумбии.

Победив со счетом 4:3 в серии пенальти, Швейцария вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Аргентины.

Чемпионат мира-2026, 1/8 финала

Швейцария – Колумбия – 0:0 (4:3 по пенальти)