Денис Седашов

Чешская теннисистка Линда Носкова (12 WTA) стала триумфатором женского турнира на Wimbledon-2026. В решающем поединке она обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову, которая занимает девятое место в мировом рейтинге.

Противостояние длилось 2 часа 26 минут и завершилось трехсетовой победой Носковой с счетом 6:2, 5:7, 6:3.

За время встречи Мухова сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала только 2 брейк-пойнта из 15. В свою очередь, Носкова девять раз подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 13 заработанных брейк-пойнтов, что и позволило ей склонить чашу весов в свою пользу в решающей партии.

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