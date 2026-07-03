Аргентина сыграет с Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026
Действующие чемпионы мира встретятся с дебютантом плей-офф, который стал одной из главных сенсаций группового этапа
около 3 часов назадПодписаться в
Во Флориде состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором действующий чемпион мира Аргентина встретится со сборной Кабо-Верде, которая стала одним из главных открытий турнира.
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Аргентинцы безупречно провели групповой этап. Победа над Иорданией со счетом 3:1 позволила команде Лионеля Скалони завершить выступление в группе с стопроцентным результатом — три победы в трех матчах. Во время текущей десятиматчевой победной серии сборная пропустила всего второй мяч.
Аргентина стала лишь третьей действующей чемпионкой мира в XXI веке, которой удалось выйти на стадию плей-офф чемпионата мира. Кроме того, до возможного полуфинала на ее пути не будет ни одной команды из первой десятки мирового рейтинга. В то же время аргентинцам стоит избегать недооценки соперника, ведь семь из 13 последних матчей команды в плей-офф чемпионатов мира переходили в дополнительное время. В целом, Аргентина является рекордсменом мундиалей по количеству матчей, завершавшихся экстра-таймами — таких было 11.
Кабо-Верде стало одной из главных сенсаций чемпионата мира. Команда не потерпела ни одного поражения на групповом этапе, трижды сыграв вничью с национальными командами Испании, Уругвая и Саудовской Аравии.
Кабо-Верде стала первой сборной с времен Чили в 1998 году, которая вышла в плей-офф чемпионата мира без единой победы на групповом этапе. Также команда стала первым дебютантом мундиаля, добравшимся до стадии плей-офф, с времен Словакии в 2010 году и первой африканской сборной, которой это удалось, после Ганы в 2006 году. Кроме того, Кабо-Верде является самой низкорейтинговой командой, сумевшей пробиться в плей-офф в своем дебютном выступлении на чемпионате мира.
Будущий матч станет первой очной встречей сборных. В то же время, Аргентина выиграла семь последних матчей чемпионатов мира против представителей Африки.
Среди статистических показателей стоит отметить, что в 12 последних матчах Аргентины результат первого тайма каждый раз совпадал с итоговым счетом. В пяти из последних семи поединков аргентинцев было забито более двух мячей. Кабо-Верде не пропускала после перерыва в шести подряд матчах, а лишь в одной из пяти последних встреч команды забивали оба соперника.
Нападающий Аргентины Лаутаро Мартинес в матче с Иорданией забил свой первый гол на чемпионатах мира, проведя девятый поединок на мундиалях. Его три последние гола за национальную команду были забиты до перерыва. В составе Кабо-Верде Дайлон Ливраменто открывал счет в трех из четырех матчей, в которых отмечался голами за сборную. Исключением стало лишь поражение 2:4 от Чили в марте.
Аргентина подходит к игре без кадровых потерь. В составе Кабо-Верде участие ТелмуАрканжу остаётся под вопросом после того, как он пропустил предыдущий матч. Хочешь максимум от события мирового футбольного соревнования — заходи на GGBET. Готовые экспрессы на главные матчи дня, предварительно собранные экспертами бетбилдеры на топ-встречи, одни из лучших коэффициентов на рынке, эксклюзивные бонусы на время турниров и быстрые выплаты. Победителей ждет общий призовой фонд 3 000 000 грн. Всё для лета большой игры! Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Аргентина — Кабо-Верде так: коэффициент на победу аргентинцев — 1.15, на победу кабовердийцев — 21.26. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Всё будет GG! РЕКЛАМА 21+ ООО "ГГБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129). Предложение действует с 10 июня 2026 года по 19 июля 2026 года включительно на сайте ggbet.ua на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий, определенных решением СНБО, введенным в действие указом Президента Украины). Детали на сайте ggbet.ua. Под "3000000 грн призовых" подразумевается возможность участия в розыгрыше общего призового фонда в размере 3000000 гривен, а под получением приза - его приобретение игроком за одну копейку с баланса его личного кабинета. Указанные коэффициенты взяты с сайта ggbet.ua актуальны по состоянию на 12:43 3.07.2026 (и могут изменяться. УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
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