Александр Сукманский

Во Флориде состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором действующий чемпион мира Аргентина встретится со сборной Кабо-Верде, которая стала одним из главных открытий турнира.

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Аргентинцы безупречно провели групповой этап. Победа над Иорданией со счетом 3:1 позволила команде Лионеля Скалони завершить выступление в группе с стопроцентным результатом — три победы в трех матчах. Во время текущей десятиматчевой победной серии сборная пропустила всего второй мяч.

Аргентина стала лишь третьей действующей чемпионкой мира в XXI веке, которой удалось выйти на стадию плей-офф чемпионата мира. Кроме того, до возможного полуфинала на ее пути не будет ни одной команды из первой десятки мирового рейтинга. В то же время аргентинцам стоит избегать недооценки соперника, ведь семь из 13 последних матчей команды в плей-офф чемпионатов мира переходили в дополнительное время. В целом, Аргентина является рекордсменом мундиалей по количеству матчей, завершавшихся экстра-таймами — таких было 11.

Кабо-Верде стало одной из главных сенсаций чемпионата мира. Команда не потерпела ни одного поражения на групповом этапе, трижды сыграв вничью с национальными командами Испании, Уругвая и Саудовской Аравии.

Кабо-Верде стала первой сборной с времен Чили в 1998 году, которая вышла в плей-офф чемпионата мира без единой победы на групповом этапе. Также команда стала первым дебютантом мундиаля, добравшимся до стадии плей-офф, с времен Словакии в 2010 году и первой африканской сборной, которой это удалось, после Ганы в 2006 году. Кроме того, Кабо-Верде является самой низкорейтинговой командой, сумевшей пробиться в плей-офф в своем дебютном выступлении на чемпионате мира.

Будущий матч станет первой очной встречей сборных. В то же время, Аргентина выиграла семь последних матчей чемпионатов мира против представителей Африки.

Среди статистических показателей стоит отметить, что в 12 последних матчах Аргентины результат первого тайма каждый раз совпадал с итоговым счетом. В пяти из последних семи поединков аргентинцев было забито более двух мячей. Кабо-Верде не пропускала после перерыва в шести подряд матчах, а лишь в одной из пяти последних встреч команды забивали оба соперника.

Нападающий Аргентины Лаутаро Мартинес в матче с Иорданией забил свой первый гол на чемпионатах мира, проведя девятый поединок на мундиалях. Его три последние гола за национальную команду были забиты до перерыва. В составе Кабо-Верде Дайлон Ливраменто открывал счет в трех из четырех матчей, в которых отмечался голами за сборную. Исключением стало лишь поражение 2:4 от Чили в марте.