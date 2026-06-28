Павел Василенко

В заключительном туре группового этапа главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал отдохнуть лидерам своей команды, что не помешало действующим чемпионам мира одержать третью победу подряд.

Лучший бомбардир этого чемпионата Лионель Месси вышел на замену на 60-й минуте, а уже через 20 минут забил свой шестой гол, выполнив мастерский удар со штрафного.

Нападающий Интер Майами забил в седьмой игре чемпионата мира подряд. Это самая длинная результативная серия одного игрока на мундиалях.

Аргентина в первом раунде плей-офф сыграет с Кабо-Верде, а Иордания выбыла из турнира.

Чемпионат мира-2026, 3-й тур

Группа J

Иордания – Аргентина – 1:3

Голы: Тамари, 55 – Ло Чельсо, 19, Л.Мартинес, 31 (с пенальти), Месси, 80.