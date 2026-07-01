Сергей Разумовский

Килиан Мбаппе установил историческое достижение на чемпионатах мира. Форвард сборной Франции оформил дубль в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Швеции и помог своей команде одержать разгромную победу со счётом 3:0.

После этого поединка на счету Мбаппе уже 18 голов на чемпионатах мира. Это лучший показатель среди всех европейских футболистов в истории чемпионатов мира.

Француз обошёл ряд легендарных нападающих, которые годами удерживали ведущие позиции в списке лучших бомбардиров турнира. В частности, позади Мбаппе остались Мирослав Клозе с 16 голами, Герд Мюллер с 14, Жюст Фонтен с 13 и Юрген Клинсманн с 11 мячами. Криштиану Роналду, который продолжает выступления на чемпионате мира-2026, на данный момент имеет в своём активе 10 голов на чемпионатах мира.

В общем рейтинге лучших бомбардиров чемпионатов мира впереди Мбаппе остаётся только Лионель Месси. На счету аргентинца 19 голов, так что француз приблизился к абсолютному рекорду на расстояние одного мяча.