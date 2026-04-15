Сергей Разумовский

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов Арсенал на своем поле примет Спортинг. Встреча состоится уже сегодня, 15 апреля, в Лондоне на стадионе Эмирейтс. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Перед игрой в более выгодном положении находится английский клуб. В первом матче «канониры» сумели добиться важного преимущества благодаря голу Кая Хавертца, который был забит на 91-й минуте. Учитывая, насколько надежно Арсенал действует в обороне в этом сезоне, такой результат можно считать очень серьезной заявкой на выход в следующий раунд.

Тем не менее, интрига в этом противостоянии все равно сохраняется. Спортинг уже демонстрировал, что способен возвращаться в, казалось бы, безнадежных ситуациях и отыгрывать даже три мяча. Именно поэтому лиссабонский клуб вряд ли откажется от борьбы, а лондонцам придется провести еще один максимально дисциплинированный матч, чтобы довести дело до полуфинала.

Особое значение этой паре придает и турнирная перспектива. Победитель двухматчевого противостояния в полуфинале Лиги чемпионов сыграет против Атлетико. Мадридский клуб, безусловно, является очень серьезным соперником, однако его вряд ли можно назвать непреодолимым оппонентом. Поэтому для обеих команд нынешний четвертьфинал является не просто битвой за выход в четверку лучших, но и реальной возможностью сделать еще один шаг к финалу турнира.

В Украине прямую трансляцию матча обеспечит медиасервис MEGOGO. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на канале MEGOGO Футбол 2.