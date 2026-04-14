Сергей Разумовский

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов Барселона в гостях обыграла Атлетико, однако этого оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд. Каталонцы одержали победу в отдельной встрече, но по сумме двух матчей уступили мадридцам, которые и пробились в полуфинал турнира.

Гости активно начали матч и уже на четвертой минуте смогли открыть счет. Ламин Ямал отметился важным голом, сократив отставание Барселоны по сумме двух матчей до минимума. Быстрый гол добавил команде уверенности, и далее каталонцы продолжили давить на оборону соперника.

Еще через два десятка минут Барселона достигла желаемого и сравняла счет в двухматчевом противостоянии. Ферран Торрес грамотно воспользовался своим моментом, избежал положения вне игры и точным ударом отправил мяч в угол ворот. На тот момент казалось, что инициатива полностью перешла к гостям, а Атлетико оказалось в очень сложном положении.

Тем не менее, мадридская команда почти сразу ответила своим голом и снова склонила чашу весов на свою сторону. После быстрой контратаки Лукман получил шанс перед воротами и безошибочно переиграл Жоана Гарсию. Этот мяч существенно изменил ход игры, так как Барселоне снова нужно было отыгрываться.

Во втором тайме каталонцы еще раз смогли поразить ворота соперника, вернув интригу в матч. Снова в центре внимания оказался Торрес, который мог записать на свой счет дубль, однако эпизод был затенен офсайдом перед добиванием, так что гол не изменил общего баланса сил в противостоянии так, как того хотели гости.

Ключевой момент поединка случился на 79-й минуте. Эрик Гарсия сорвал выход Серлота один на один, потянув соперника, который убегал к воротам. После просмотра эпизода с помощью VAR арбитр решил показать защитнику красную карточку. Для Барселоны это удаление стало серьезным ударом, тем более что норвежец избежал офсайда, который мог бы отменить опасный момент и спасти каталонцев от игры в меньшинстве.

В заключительные минуты Барселона пошла ва-банк и попыталась спасти противостояние финальным штурмом. В атаку активно подключался даже центральный защитник Рональд Араухо, который фактически исполнял роль дополнительного форварда. Однако усилия гостей не привели к желаемому результату, и Атлетико удержал необходимый итог.

Таким образом, мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где его соперником станет победитель пары Спортинг – Арсенал.

Лига чемпионов. Четвертьфинал, ответный матч

Атлетико – Барселона 1:2 (2:0 – первый матч)

Голы: Лукман, 31 – Ямал, 4, Ферран Торрес, 24

Атлетико: Муссо, Молина, Ле Норман, Лангле, Руджери, Симеоне (Баэна, 66), Льоренте, Коке (Джонни, 89), Лукман (Гонсалес, 66), Гризманн (Серлот, 76), Альварес

Барселона: Гарсия, Кунде, Гарсия, Мартин, Канселу (Араухо, 89), Гави (де Йонг, 81), Педри, Ямал, Ольмо (Бардажи, 89), Фермин (Рэшфорд, 68), Торрес (Левандовский, 68)

Предупреждение: Гави, 69

Удаление: Эрик Гарсия, 79