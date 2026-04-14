Дубль Дембеле принес ПСЖ вторую победу над Ливерпулем в 1/4 финала ЛЧ
По сумме двух матчей команда Луиса Энрике победила с счетом 4:0
6 минут назад
Парижский ПСЖ стал участником полуфинала Лиги чемпионов, обыграв Ливерпуль во втором четвертьфинальном противостоянии.
Судьба противостояния решилась во втором тайме. На 72-й минуте Хвича Кварацхелия ассистировал Усману Дембеле, который точно пробил из пределов штрафной в нижний угол. Точку в матче поставил тот же Дембеле уже в компенсированное время — Бредли Баркола разрезным пасом вывел партнера на ударную позицию, и француз хладнокровно оформил дубль.
По сумме двух матчей парижане победили со счетом 4:0.
Лига чемпионов. 1/4 финала. Второй матч
Голы: Дембеле, 72, 90+1
В полуфинале ПСЖ встретится с победителем пары Бавария — Реал.
Барселона из-за отмененного гола и удаления не отыгралась с Атлетико и вылетела из Лиги чемпионов.
