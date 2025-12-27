Арсенал готовится к сложному матчу с Брайтоном
Артета хочет избежать ошибок прошлого
34 минуты назад
Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями от поединка 18 тура АПЛ против Брайтона. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Конечно, это клуб, которым я очень увлечен, и то, что они сделали за последние 10 лет, просто невероятно. У них было несколько разных тренеров, а теперь пришел Фабиан и привнес свои, очень необычные идеи. Много энергии, очень, очень преданная команда, и они выглядят очень, очень сплоченными. У них много талантов, они могут играть по-разному, у них универсальные игроки, поэтому это будет трудный матч, - сказал Артета.
Арсенал продолжает лидировать в таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков после 17 туров.
Матч Арсенал - Брайтон состоится в субботу, 27 декабря. Начало - в 17:00.