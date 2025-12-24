Арсенал и Кристал Пэлас сошлись в борьбе за последний путевку в полуфинал Кубка английской лиги. Матч в Лондоне подарил полный спектр эмоций болельщикам обеих команд.

Команда Микеля Артеты была близка к победе в основное время, когда на 80-й минуте Лакруа, отчаянно пытаясь выбить мяч после углового удара, поразил собственные ворота.

В компенсированное время Кристал Пэлас ответил своим стандартом, который вызвал хаос в штрафной площади Арсенала. В решающий момент Гуехи своим голом помог перевести матч в серию пенальти, хотя хозяева имели несколько возможностей, чтобы снова отметиться в воротах орлов.

Обе команды били безупречно, пока удар вышеупомянутого Лакруа не взял Кепа, вызвав бурные празднования на стадионе «Эмирейтс».

Арсенал вышел в полуфинал Кубка английской лиги, где сыграет с Челси в двух матчах за место на «Уэмбли». Матчи состоятся 14 января и 3 февраля.

Кубок английской лиги. Четвертьфинал

Арсенал - Кристал Пэлас 1:1 (8:7 по пенальти)

Голы: Лакруа, 80 (автогол) - Гуехи, 90+5