Арсенал громит Фулхэм в лондонском дерби
Ход за Ман Сити
около 2 часов назад
Арсенал в 35 туре АПЛ принимал Фулхэм. Матч в Лондоне завершился со счетом 3:0.
Команде Микеля Артеты было недостаточно просто выиграть этот матч, как увеличить разницу по голам, которая в гонке с Ман Сити может сыграть роль в заключительных турах.
Канониры обеспечили себе нужный результат еще до перерыва - Дьокереш сделал результат в этом поединке, оформив дубль + ассист на Сака во втором голе.
После перерыва Арсенал создал несколько моментов, чтобы увеличить преимущество, однако запас в три гола был достаточен для победы в матче.
АПЛ. 35 тур
Арсенал - Фулхэм 3:0
Голы: Дьокереш 9, 45+4, Сака, 40
