Арсенал в 35 туре АПЛ принимал Фулхэм. Матч в Лондоне завершился со счетом 3:0.

Команде Микеля Артеты было недостаточно просто выиграть этот матч, как увеличить разницу по голам, которая в гонке с Ман Сити может сыграть роль в заключительных турах.

Канониры обеспечили себе нужный результат еще до перерыва - Дьокереш сделал результат в этом поединке, оформив дубль + ассист на Сака во втором голе.

После перерыва Арсенал создал несколько моментов, чтобы увеличить преимущество, однако запас в три гола был достаточен для победы в матче.

АПЛ. 35 тур

Арсенал - Фулхэм 3:0

Голы: Дьокереш 9, 45+4, Сака, 40