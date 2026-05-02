Определился обладатель второй прямой путевки в АПЛ. Рексем не повысится в классе, а Шеффилд финишировал с 0 очков.
Завершился последний тур лиги, которую называют «седьмым по силе чемпионатом Европы»
В английском Чемпионшипе состоялся заключительный, 46-й тур сезона. Все 12 матчей последнего игрового дня стартовали одновременно.
По итогам тура определился второй клуб, который напрямую повысился в классе. Ипсвич разгромил КПР со счетом 3:0 и финишировал на втором месте с 84 очками. Таким образом, команда вместе с Ковентри получила прямую путевку в английскую Премьер-лигу.
Напомним, Ипсвич лишь год назад вылетел из АПЛ — в сезоне 2024/25 команда заняла предпоследнее место. Теперь клуб сумел сразу вернуться в элитный дивизион.
Еще четыре команды продолжат борьбу за третью путевку в Премьер-лигу в плей-офф. В стыковых матчах за повышение в классе сыграют Миллуолл, Саутгемптон, Мидлсбро и Халл.
Не сумел попасть в зону плей-офф Рексем. Клуб, который стал очень популярным после прихода голливудских владельцев, в заключительном туре сыграл вничью с Мидлсбро — 2:2. В итоге команда отстала от Халла, который занял последнее проходное место, на два очка.
Еще ранее определились клубы, которые покидают Чемпионшип. В более низкий дивизион вылетели Шеффилд Уэнсдей, Лестер и Оксфорд Юнайтед. Интересно, что два из них получили очковые штрафы от ФА. Шеффилд потерял 18 очков и, в итоге, лишь в последнем туре «вышел в ноль», Лестеру как раз шести потерянных баллов не хватило, чтобы спастись от вылета.
Чемпионшип (Англия), 46-й тур
Ипсвич – КПР 3:0
Голы: Хёрст, 3, Филоджен-Биадас, 9, Макэтиер, 85
Рексем – Мидлсбро 2:2
Голы: Виндасс, 28, Смит, 41 – Конвей, 4, Стрелец, 44
