Сергей Разумовский

В английском Чемпионшипе состоялся заключительный, 46-й тур сезона. Все 12 матчей последнего игрового дня стартовали одновременно.

По итогам тура определился второй клуб, который напрямую повысился в классе. Ипсвич разгромил КПР со счетом 3:0 и финишировал на втором месте с 84 очками. Таким образом, команда вместе с Ковентри получила прямую путевку в английскую Премьер-лигу.

Напомним, Ипсвич лишь год назад вылетел из АПЛ — в сезоне 2024/25 команда заняла предпоследнее место. Теперь клуб сумел сразу вернуться в элитный дивизион.

Еще четыре команды продолжат борьбу за третью путевку в Премьер-лигу в плей-офф. В стыковых матчах за повышение в классе сыграют Миллуолл, Саутгемптон, Мидлсбро и Халл.

Не сумел попасть в зону плей-офф Рексем. Клуб, который стал очень популярным после прихода голливудских владельцев, в заключительном туре сыграл вничью с Мидлсбро — 2:2. В итоге команда отстала от Халла, который занял последнее проходное место, на два очка.

Еще ранее определились клубы, которые покидают Чемпионшип. В более низкий дивизион вылетели Шеффилд Уэнсдей, Лестер и Оксфорд Юнайтед. Интересно, что два из них получили очковые штрафы от ФА. Шеффилд потерял 18 очков и, в итоге, лишь в последнем туре «вышел в ноль», Лестеру как раз шести потерянных баллов не хватило, чтобы спастись от вылета.

Чемпионшип (Англия), 46-й тур

Ипсвич – КПР 3:0

Голы: Хёрст, 3, Филоджен-Биадас, 9, Макэтиер, 85

Рексем – Мидлсбро 2:2

Голы: Виндасс, 28, Смит, 41 – Конвей, 4, Стрелец, 44