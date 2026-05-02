Лидс и Бернли открывали программу 35 тура АПЛ. Матч на "Элланд Роуд" завершился счетом 3:1.

Быстрый гол Штаха помог "павлинам" взять игру под контроль, закрыв безнадежного соперника на собственной половине.

Бернли, который досрочно выбыл из Премьер-лиги, провалил начало второй 45-минутки, позволив Окафору и Калверту-Льюину увеличить преимущество Лидса до трех голов.

Сбавив обороты, Лидс начал играть по счету, чем и был пойман соперник - гол Чауна подсластил горечь поражения Бернли, который уже готовится к выступлениям в Чемпионшипе.

Преимущество Лидса позволило им на 9 очков отдалиться от зоны вылета.

Голы: Штах, 8, Окафор, 52, Калверт-Льюин, 56 - Чауна, 71