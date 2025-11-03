Павел Василенко

Игроки Арсенала в начале нового сезона показывают успехи на всех фронтах, и на сегодняшней тренировке «канониров» перед матчем Лиги чемпионов появилось неожиданное и забытое имя.

Это бывший победитель Лиги чемпионов в составе Ливерпуля и экс-игрок сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен, который уже некоторое время не может найти клуб и является свободным агентом.

Окслейд-Чемберлену 32 года, он все еще в расцвете сил, но его карьера идет по нисходящей до такой степени, что ему пришлось искать клуб, с которым можно было бы поддерживать свою форму.

Его бывший клуб Арсенал пошел ему навстречу и позволил тренироваться с первой командой, чтобы поддерживать форму и искать новую команду.

Последним клубом Алекса был Бешикташ, но турецкий гранд также завершил с ним сотрудничество летом, и после этого он не смог найти новый контракт.

Окслейд-Чемберлен начал свою карьеру в Саутгемптоне, затем в 2011 году перешел в Арсенал, где сыграл больше всего матчей и сделал себе имя.

Однако наибольшего успеха он достиг в Ливерпуле, где играл почти шесть лет и выиграл Лигу чемпионов и Английскую Премьер-лигу.

По данным Sky Sports, он надеется перейти в клуб в Англии и больше не настроен на заграничные путешествия.