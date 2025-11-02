Манчестер Сити уверенно обыграл Борнмут и приблизился к Арсеналу
Холанд отличился дублем
около 5 часов назад
Ерлинг Холанд/фото: Ман Сити
Манчестер Сити уверенно обыграл Борнмут в матче 11 тура английской Премьер-лиги, победив со счетом 3:1.
На 17-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет после передачи Райана Шерки, однако вскоре Тайлер Адамс восстановил равновесие. Уже на 33-й минуте норвежец оформил дубль, снова воспользовавшись пасом Шерки.
Во втором тайме Нико О'Райли забил третий мяч, замкнув передачу Фила Фодена, окончательно сняв вопрос о победителе.
Команда Пепа Гвардиолы набрала 19 очков и поднялась на вторую строчку таблицы, уступая Арсеналу шесть пунктов.
АПЛ, 11-й тур
Манчестер Сити - Борнмут 3:1
Голы: Холанд, 17, 33, О'Райли, 60 - Адамс, 25