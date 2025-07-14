По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, центральный защитник Валенсии Кристиан Москера перейдет в состав лондонского Арсенала. Трансферное соглашение между клубами уже достигнуто, осталось лишь оформить официальные детали.

21-летний испанский футболист обошелся английскому клубу в 15 миллионов евро, с возможными бонусами до 20 миллионов. Москера лично настаивал на переходе именно в Арсенал, отказавшись от предложений других европейских грандов.

В прошлом сезоне молодой защитник провел 41 матч во всех турнирах за Валенсию, демонстрируя стабильную игру в центре защиты. В лондонском клубе ему предусматривают роль резервного игрока, который сможет усиливать основную пару центральных защитников.

Ожидается, что уже в начале нового сезона Английской Премьер-лиги, который стартует 15 августа, Москера сможет дебютировать в составе канониров.

Также, Зинченко может покинуть Арсенал и переехать в Турцию.