Сергей Разумовский

В четвертом туре английской Премьер-лиги Арсенал на выезде победил Сандерленд – 2:0.

Лондонская команда не продемонстрировала яркой игры, но сумела додавить соперника после перерыва и продолжила стопроцентный старт в чемпионате. Украинский вингер Сандерленда Тимур Тутеров даже не попал в заявку на матч.

Первый тайм завершился без забитых мячей. После перерыва хозяева получили отличную возможность открыть счет, однако Ле Фе не реализовал пенальти.

Арсенал сразу воспользовался неудачей соперника. Уже в следующей атаке лондонцы вышли вперед – Бруно Гимараэш на 58-й минуте забил свой дебютный гол за клуб.

Сандерленд пытался отыграться и избежать поражения, но в компенсированное время остался в меньшинстве. На 90+6-й минуте Мандава получил вторую желтую карточку и был удален. Арсенал заработал еще один пенальти. Букайо Сака уверенно реализовал одиннадцатиметровый на 90+7-й минуте и установил окончательный счет встречи.

Арсенал набрал 12 очков и одержал четыре победы в четырех турах. Лондонцы опережают Манчестер Сити на три балла, однако у конкурента остается матч в запасе.

АПЛ, четвертый тур

Сандерленд – Арсенал 0:2

Голы: Бруно Гимараэш, 58, Сака, 90+7

Сандерленд: Руфс, Мандава, Мукиеле, Беллард, Данзо, Садики, Джака, Менье (Фофана 76), Ле Фе, Ангуло (Изидор 70), Бробби

Арсенал: Райя, Калафиори, Уайт (Тимбер 46), Магальяес, Конса, Льюис-Скелли (Гимараэш 46), Райс (Субименди 81), Эдегор (Мерино 85), Цолис (Эзе 81), Сака, Хаверц

Предупреждения: Мандава, Беллард, Джака, Бробби, Мукиеле – Габриэл, Хаверц

Удаление: Мандава, 90+6 (вторая ЖК)