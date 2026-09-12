Сергей Разумовский

Российская ракета типа «Калибр» ночью 12 сентября попала в квартиру семьи украинской теннисистки Даяны Ястремской. Жилище расположено в одесском районе Аркадия и подверглось значительным разрушениям в результате ночной атаки России на Одессу.

О последствиях обстрела Ястремская сообщила в Instagram. По словам спортсменки, по квартире её семьи было прямое попадание ракеты. Теннисистка также показала кадры разрушенного жилья и отметила, что именно так выглядит российская агрессия.

Это квартира, которая принадлежит нашей семье. Вот, какой вид имеет «русский мир». Прямое попадание ракеты «калибр». Даяна Ястремская украинская теннисистка

Ракетный удар произошел ночью 12 сентября. В результате атаки был поврежден многоэтажный жилой дом в Одессе. На обнародованных кадрах видны серьёзные разрушения квартиры и поврежденные конструкции здания.

По информации Одесской областной военной администрации, по состоянию на 11:00 число пострадавших в результате обстрела возросло до 35 человек. Среди них есть дети.

Спасатели уже спасли 13 человек, в том числе двух детей. В то же время связь с двумя людьми до сих пор отсутствует. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

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