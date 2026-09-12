Прямое попадание: россияне ударили ракетой прямо по квартире известной украинской теннисистки
Ястремская опубликовала фото последствий вражеского террора
Российская ракета типа «Калибр» ночью 12 сентября попала в квартиру семьи украинской теннисистки Даяны Ястремской. Жилище расположено в одесском районе Аркадия и подверглось значительным разрушениям в результате ночной атаки России на Одессу.
О последствиях обстрела Ястремская сообщила в Instagram. По словам спортсменки, по квартире её семьи было прямое попадание ракеты. Теннисистка также показала кадры разрушенного жилья и отметила, что именно так выглядит российская агрессия.
Это квартира, которая принадлежит нашей семье. Вот, какой вид имеет «русский мир». Прямое попадание ракеты «калибр».
Ракетный удар произошел ночью 12 сентября. В результате атаки был поврежден многоэтажный жилой дом в Одессе. На обнародованных кадрах видны серьёзные разрушения квартиры и поврежденные конструкции здания.
По информации Одесской областной военной администрации, по состоянию на 11:00 число пострадавших в результате обстрела возросло до 35 человек. Среди них есть дети.
Спасатели уже спасли 13 человек, в том числе двух детей. В то же время связь с двумя людьми до сих пор отсутствует. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.