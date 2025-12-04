Арсенал подписал талантливых эквадорских близнецов
Футболисты пока что не присоединятся к «канонирам»
Арсенал объявил о подписании контракта с 16-летними близнецами Эдвином и Хольгером Кинтеро из Индепендьенте дель Валье.
Эквадорские полузащитники присоединятся к лондонскому клубу в августе 2027 года, когда им исполнится 18 лет.
«Эдвин и Хольгер считаются двумя наиболее перспективными молодыми талантами Южной Америки, демонстрируя стабильные и впечатляющие выступления на молодежном уровне за клуб и страну. Оба представляли сборную Эквадора до 17 лет», — говорится в заявлении «канониров».
