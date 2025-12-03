Павел Василенко

Арсенал переживает волну кадровых потерь, и главный тренер команды Микель Артета был искренне опустошен, увидев новую травму в своем составе. Несмотря на блестящий сезон — лидерство в Английской Премьер-лиге и на вершине группы Лиги чемпионов — команда продолжает терять игроков.

В среду, в конце первого тайма матча против Брентфорда, Кристиан Москера упал после неудачного приземления в воздушной борьбе и сразу пожаловался на боль. Через несколько минут его заменил Юрриен Тимбер.

Защитная линия Арсенала превратилась в настоящий лазарет. Москера стал одним из ключевых исполнителей после травм Вильяма Салибы и Габриэля Магальяэша — обеих опор обороны. Теперь он также выбыл, а Пьеро Инкапье остается единственным полностью здоровым центральным защитником.

Вдобавок, Кай Хаверц и Леандро Троссар еще находятся в процессе восстановления. Виктор Дёкереш, Габриэль Жезус, Нони Мадуеке и Мартин Эдегор только что вернулись в состав после травм. Ранее проблемы имел и Габриэль Мартинелли.