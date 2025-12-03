В матче 14-го тура Премьер-лиги лондонский Арсенал уверенно завоевал три очка, обыграв Брентфорд Егора Ярмолюка со счетом 2:0. Команда Микеля Артеты снова оторвалась от Манчестер Сити на пять пунктов, укрепив своё лидерство.

Матч на Эмирейтс начался для хозяев максимально удачно. Уже на 11-й минуте Микель Мерино замкнул подачу точным ударом головой, открыв счёт в встрече. После этого игра стала осторожнее с обеих сторон, а гости пытались сдержать контроль Арсенала.

Второй тайм оказался менее зрелищным: длительный отрезок команды провели без ударов в створ ворот. Ближе всего к голу хозяева были после момента с ударом Деклана Райса, который парировал Келлехер. На добивании Мерино пробил неточно.

Исход встречи стал понятен уже в добавленное время. Букайо Сака пробил из пределов штрафной площадки, Келлехер отбил мяч, однако тот продолжил движение и пересёк линию ворот. Арсенал оформил победу, которая стала для команды важной в турнирном контексте.

Лондонцы остаются на первом месте, сохраняя пятиочковый гандикап над Манчестер Сити. Брентфорд после поражения удерживает 13 позицию в таблице.

Украинский легионер Брентфорда Егор Ярмолюк отыграл полный матч.

АПЛ. 14 тур

Арсенал – Брентфорд 2:0 (Мерино 11, Сака 90+1)