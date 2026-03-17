Александр Сукманский

Арсенал примет Байер Леверкузен в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Первый матч завершился вничью, так что судьба путевки в четвертьфинал будет решаться на «Эмирейтс».

Команды, фаны, настоящие эмоции – все это о футболе. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатления от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Арсенал сделал еще один шаг к титулу чемпиона Англии, победив Эвертон 2:0, и продлил беспроигрышную серию до 13 официальных матчей (10 побед, 3 ничьих). Это первый из трех подряд кубковых поединков для команды Микеля Артеты. Под руководством Артеты «канониры» проиграли лишь один из 16 домашних матчей Лиги чемпионов (13 побед, 2 ничьих), и это поражение было от будущего победителя ПСЖ. Арсенал прошел дальше в 17 из 20 плей-офф раундов, когда не проигрывал в первом выездном матче.

Байер Леверкузен после ничьей в первом матче сыграл еще одну ничью с Баварией в Бундеслиге, продлив беспроигрышную серию до 6 матчей (1 победа, 5 ничьих). В последний раз «аспиринщики» выходили в четвертьфинал Лиги чемпионов в сезоне 2001/02. В трех последних выездных матчах 1/8 финала они не забивали ни одного гола (1 ничья, 2 поражения). В то же время команда Каспера Хюльманда не проигрывает в последних четырех матчах Лиги чемпионов и уже побеждала в Англии в этом сезоне – 2:0 против Манчестер Сити.

История противостояний

После ничьей в первом матче Арсенал остается непобежденным против Байера в Лиге чемпионов (1 победа, 2 ничьих). «Байер» проиграл 8 из последних 11 выездных матчей против английских клубов, но выиграл два из трех последних таких поединков.

Горячая статистика

Только три команды получили больше желтых карточек в Лиге чемпионов в этом сезоне, чем Арсенал (22, в среднем 2.44 за матч).

Арсенал забил как минимум 3 гола в 6 из последних 9 домашних матчей Лиги чемпионов.

Байер не пропускал с игры в последних 4 матчах Лиги чемпионов.

Байер забил столько же голов в Лиге чемпионов между 46-й и 60-й минутами (5), сколько за весь первый тайм.

Ключевые игроки

Кай Хаверц (воспитанник академии Байера) забил в первом матче – это его 5-й гол в последних 6 матчах Лиги чемпионов; он бьет в створ в 7-й игре подряд.

Роберт Андрих забил в первом матче, но получил три желтые карточки подряд и две красные в сезоне.

Кадровая ситуация

У Арсенала под вопросом Леандро Троссард. У Байера из-за травм, полученных против Баварии, могут пропустить матч Алеиш Гарсия и Мартин Террье.

Матч состоится на стадионе «Эмирейтс».

Самые громкие футбольные события – на расстоянии одного клика. На платформе GGBET собраны прогнозы на главные матчи, актуальные коэффициенты и десятки вариантов ставок для фанатов. Здесь каждый может выбрать свой сценарий игры и открыть для себя новый опыт боления.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBETосуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.