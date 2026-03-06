Владимир Кириченко

Арсенал и Манчестер Юнайтед заинтересованы в трансфере опорного полузащитника Ньюкасла Сандро Тонали. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Эти два клуба лидируют в гонке за подписание игрока сборной Италии.

При этом Реал отправлял своих скаутов наблюдать за игрой Тонали во время последних матчей Ньюкасла.

Сандро выступает за Ньюкасл с июля 2023 года после перехода из Милана за 60,8 млн евро. Его контракт действителен до 30 июня 2028 года, портал Transfermarkt оценивает его в 75 млн евро.

В этом сезоне Тонали отметился 3 голами и 5 ассистами в 44 матчах за клуб.

Напомним, Ньюкасл в меньшинстве нанес поражение Манчестер Юнайтед в чемпионате Англии.