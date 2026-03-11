Спасение на 90-й минуте: Хаверц не дал Арсеналу проиграть Байеру в 1/8 финала Лиги чемпионов
Бывший лидер леверкузенцев реализовал пенальти
около 2 часов назад
Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между леверкузенским Байером и лондонским Арсеналом завершился боевой ничьей. Команды обменялись голами во втором тайме.
Начало второй половины встречи стало триумфальным для хозяев. Уже на 46-й минуте «фармацевты» реализовали стандарт — Роберт Андрих выиграл воздух в вратарской после подачи с углового и блестящим ударом головой отправил мяч точно в левый угол. Голкипер «канониров» в этом эпизоде был бессилен.
Казалось, что Байер удержит минимальное преимущество, однако финальный штурм гостей принес результат. На 89-й минуте Малик Тильман допустил грубую ошибку, сфолив в своей штрафной. Главный арбитр Халил Умут Мелер без колебаний указал на «точку».
Выполнять одиннадцатиметровый взялся бывший лидер леверкузенцев Кай Хаверц. Немец хладнокровно пробил в левый нижний угол — Янис Блазвих угадал направление полета мяча, но отбить удар не смог.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
Голы: Андрих (46) — Хаверц (90, пен)
Следующий матч между командами будет сыгран 17 марта.
Тоттенхэм впервые в истории клуба проиграл шесть матчей подряд, Атлетико все испортил.
Поделиться