Денис Седашов

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между леверкузенским Байером и лондонским Арсеналом завершился боевой ничьей. Команды обменялись голами во втором тайме.

Начало второй половины встречи стало триумфальным для хозяев. Уже на 46-й минуте «фармацевты» реализовали стандарт — Роберт Андрих выиграл воздух в вратарской после подачи с углового и блестящим ударом головой отправил мяч точно в левый угол. Голкипер «канониров» в этом эпизоде был бессилен.

Казалось, что Байер удержит минимальное преимущество, однако финальный штурм гостей принес результат. На 89-й минуте Малик Тильман допустил грубую ошибку, сфолив в своей штрафной. Главный арбитр Халил Умут Мелер без колебаний указал на «точку».

Выполнять одиннадцатиметровый взялся бывший лидер леверкузенцев Кай Хаверц. Немец хладнокровно пробил в левый нижний угол — Янис Блазвих угадал направление полета мяча, но отбить удар не смог.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Байер — Арсенал — 1:1

Голы: Андрих (46) — Хаверц (90, пен)

A spirited performance. We head to London level next week. 👊⚫️🔴



90+3' | 1-1 | #B04ARS #UCL pic.twitter.com/dSz0nLndsM — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 11, 2026

Следующий матч между командами будет сыгран 17 марта.

