Александр Сукманский

Арсенал отделяет лишь 90 минут от второго подряд выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Лондонский клуб ведет 1:0 после первого матча против Спортинга и теперь примет португальцев на «Эмирейтс». Начало игры в 22:00, прямая трансляция – на MEGOGO.

Хотя борьба Арсенала за титул в АПЛ несколько поколебалась после поражения 2:1 от Борнмута в субботу, в Лиге чемпионов в этом сезоне «канониры» выглядят чрезвычайно уверенно. Команда остается непобежденной в турнире (10 побед, 1 ничья) и выиграла все пять домашних матчей. История также на стороне Арсенала: команда прошла дальше в 17 из 18 европейских противостояний, когда выигрывала первый матч на выезде. Кроме того, Арсенал потерпел только одно поражение в 23 последних домашних матчах в Европе (17 побед, 5 ничьих), что делает выход в полуфинал почти гарантированным.

Несмотря на отставание лишь в один гол, задача для Спортинга выглядит чрезвычайно сложной. Команде нужно повторить выездную победу 1:0 над Эштрелой, которую она добилась на выходных, чтобы иметь хоть какие-то шансы на проход. Перспективы этого выглядят весьма сомнительно для клуба, который выиграл только один из восьми последних выездных матчей в Европе (2 ничьи, 5 поражений). Хотя Спортинг может указать на то, что в последних 11 выездных матчах во всех турнирах потерпел только одно поражение (7 побед, 3 ничьи), качественный скачок в уровне соперника вызывает сомнения в весе этой серии. Еще одним историческим знаком, который португальцам придется преодолеть в поисках первого в истории выхода в полуфинал Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов, является то, что португальские клубы проиграли девять последних четвертьфиналов Лиги чемпионов.

История встреч

Арсенал доминирует в личных встречах (3 победы, 3 ничьи), хотя оба предыдущих матча на этом стадионе завершились вничью. Спортинг не побеждал английские команды на выезде в последних десяти матчах (5 ничьих, 5 поражений).

Прогноз

Неудачный европейский выездной рекорд Спортинга выглядит неутешительно, но их потребность забивать может сделать ставку на победу Арсенала и голы обеих команд привлекательным вариантом.

