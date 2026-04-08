Арсенал победил, Луньин не спас Реал от поражения. Обзоры первых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов
8 апреля в ЛЧ состоятся встречи Барселона – Атлетико и ПСЖ – Ливерпуль
7 апреля прошли первые матчи четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. В обоих встречах победу одержали гости.
Бавария минимально обыграла Реал, в старте которого вышел голкипер Андрей Лунин. А Спортинг на последних минутах упустил ничью из-за гола Кая Хаверца в дополнительное время.
Лига чемпионов. Четвертьфинал. Первый матч
Реал – Бавария 1:2
Спортинг – Арсенал 0:1
Напомним, что 8 апреля в ЛЧ состоятся остальные матчи 1/4 финала соревнований: Барселона – Атлетико и ПСЖ – Ливерпуль.
