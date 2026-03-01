Лондонское дерби, которое продолжается почти 120 лет, на этот раз станет битвой за титул и места в Лиге чемпионов: Арсенал пытается укрепить лидерство в АПЛ, а Челси стремится пробиться в топ-4.

Форма команд и новости перед матчем

Арсенал ответил на разговоры о «сливе» сезона разгромом Тоттенхэма 4:1 в Северолондонском дерби на прошлой неделе. Команда не проигрывает в пяти последних матчах лиги (3 победы, 2 ничьи). В лондонских дерби в Премьер-лиге «канониры» проиграли лишь один из 25 последних матчей (18 побед, 6 ничьих). На «Эмирейтс» они выиграли все четыре домашних лондонских дерби в этом сезоне.

Челси под руководством Лиама Розеньора не проигрывает в шести матчах АПЛ (4 победы, 2 ничьи), но после двух подряд ничьих в чемпионате темп замедлился. Команда активно борется за топ-4, но имеет наибольшее количество дисциплинарных очков в лиге (62 желтые и 6 красных карточек) после удаления Весли Фофаны против Бернли. Розеньор может стать первым англичанином с сезона 2013/14 (Тим Шервуд), который выиграет первые три выездных матча АПЛ, если победит после успехов против Кристал Пэлас и Вулверхэмптона.

История противостояний

Арсенал не проигрывает Челси в последних десяти очных встречах (7 побед, 3 ничьи), включая оба матча полуфинала Кубка лиги этого сезона. Они выиграли три последние домашние встречи в чемпионате без пропущенных голов.

Горячая статистика и тренды

Матчи Арсенала имеют лучший показатель голов во втором тайме в Премьер-лиге этого сезона (2H: 15 побед, 10 ничьих, 3 поражения).

Пять из шести последних домашних матчей Арсенала в лиге имели нечетное количество голов.

В 10 из 11 последних матчей Челси в Премьер-лиге забивали обе команды.

Челси проиграл 8 из 9 последних выездных матчей лиги против лидеров таблицы на момент игры (1 победа).

Ключевые игроки и потери

Виктор Гёкерес забил дубль во втором тайме против Тоттенхэма – все пять его последних голов в Премьер-лиге пришлись на вторую половину матча, четыре из них – после 65-й минуты. Жоао Педро открывал счет в двух последних матчах Челси в лиге, три из пяти его последних голов в чемпионате были до 30-й минуты.

У Арсенала точно не сыграет Микель Мерино, но Макс Доуман и Кай Хаверц прогрессируют в восстановлении. У Челси дисквалифицирован Весли Фофана после красной карточки против Бернли.

Прогноз

Отличный личный рекорд Арсенала дома указывает на победу с «сухим» счетом как один из перспективных вариантов.

