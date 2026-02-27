Мадридский Реал заинтересовался центральным защитником лондонского Арсенала Габриелом Магальяйнсом и направил запрос относительно возможного трансфера футболиста. Об этом сообщает TEAMtalk.

По данным источника, в испанском клубе быстро получили четкий ответ: Арсенал не намерен отпускать 28-летнего бразильца. В Лондоне делают ставку на формирование одной из сильнейших команд Европы, поэтому сохранение ключевых исполнителей считается стратегической задачей.

В нынешнем сезоне Магальяйнс провел 32 официальных матча, отличившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с Арсеналом действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость защитника составляет 75 миллионов евро.

Ранее Арсенал разгромно победил Тоттенхэм.