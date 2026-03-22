Александр Сукманский

Финал Кубка лиги (Carabao Cup) сведет сегодня лидера Английской Премьер-лиги Арсенал и действующего чемпиона Манчестер Сити.

Команды, фаны, реальные эмоции – все это о футболе. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатления от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Арсенал не выигрывал трофеев с 2020 года, но продолжает охоту за квадруплом после прохождения Байера Леверкузен в Лиге чемпионов в середине недели. Команда сохраняет 9-очковое преимущество на вершине АПЛ и входит в свой первый финал Кубка лиги за 8 лет без поражений в 14 официальных матчах подряд (11 побед, 3 ничьи). Победа станет первой в турнире с сезона 1992/93. С тех пор «канониры» проиграли три финала, последний – именно Сити в 2018 году.

Ман Сити после вылета от Реала в Лиге чемпионов во вторник рискует завершить сезон без трофеев. Команда Пепа Гвардиолы выиграла лишь один из последних пяти матчей всех турниров (2 ничьи, 2 поражения). Кубок лиги – идеальный шанс прервать спад: «горожане» выигрывали трофей 8 раз (второе место после Ливерпуля с 10), четыре из них подряд под руководством Гвардиолы, а последние семь финалов – победные (последнее поражение – 1973/74).

История противостояний

Арсенал не проигрывает Сити в последних шести матчах всех турниров (3 победы, 3 ничьи). В то же время «горожане» выиграли четыре подряд встречи именно в Кубке лиги, три из них – с преимуществом в три гола, включая финал 2017/18.

Горячая статистика

7 из последних 8 голов Арсенала в Кубке лиги забито после перерыва.

6 из последних 8 голов Арсенала во всех турнирах забили английские игроки.

Сити пропустил 6 голов в первом тайме в последних 4 матчах.

Сити провел лишь один «сухой» матч из последних 8 выездных.

Ключевые игроки

Эберечи Эзе забил Сити в финале Кубка Англии прошлого сезона, а в середине недели отличился за Арсенал – 6 голевых действий в последних 9 матчах (4 гола, 2 ассиста).

Эрлинг Холанд прервал четырехматчевую серий без голов в середине недели и забил в трех подряд встречах с «Арсеналом», но в Кубке лиги забивал лишь раз.

Кадровая ситуация

У Арсенала из-за травмы пропустил последний матч Юрриен Тимбер, у Сити новых потерь нет. Финал состоится на «Уэмбли».

Самые громкие футбольные события – на расстоянии одного клика. На платформе GGBET собраны прогнозы на главные матчи, актуальные коэффициенты и десятки вариантов ставок для фанатов. Здесь каждый может выбрать свой сценарий игры и открыть для себя новый опыт боления.

