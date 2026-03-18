Александр Сукманский

Арсенал победил Байер Леверкузен и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. После ничьей 1:1 в первом матче (поздний пенальти Кая Хаверца), лондонцы уверенно одержали победу на «Эмирейтс».

В первом тайме Арсенал не дал сопернику разыграться: Габриэл дважды был близок к голу после фирменных угловых, но вратарь Байера Янис Бласвич делал отличные сейвы. Наконец на табло загорелся счет – Эберечи Эзе принял мяч на линии штрафной, развернулся и мощным ударом отправил мяч в верхний угол. Это его первый гол в Лиге чемпионов.

Во втором тайме Арсенал продолжил доминировать. Деклан Райс окончательно снял вопрос о победителе, когда после выноса мяча Байером спокойно пробил в дальний нижний угол.

После достигнутого результата Микель Артета смог отдохнуть ключевых игроков перед финалом Кубка лиги против Манчестер Сити в воскресенье на «Уэмбли».

В четвертьфинале Арсенал сыграет против Спортинга (Лиссабон), который в драматичном матче отыгрался с 0:3 после первого поединка и разгромил Будё-Глимт 5:0 в экстра-тайме.