Денис Седашов

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин стал одним из героев игрового дня в Лиге чемпионов. Его эффектный спасение в матче 1/8 финала против Манчестер Сити (2:1) было признано одним из лучших сейвов.

Лунин сумел отбить сложный удар звездного форварда «горожан» Эрлинга Холанда, сохранив победный счет для своей команды.

Украинец появился на поле сразу после перерыва. Он заменил основного вратаря «сливочных» Тибо Куртуа, который получил повреждение приводящей мышцы правой ноги и не смог продолжить игру.

Гвардиола опередил Фергюсона по количеству матчей в истории Лиги чемпионов среди тренеров.