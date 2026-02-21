Технический директор Арсенала Джеймс Эллис собирается покинуть клуб всего через семь месяцев после назначения на эту должность, сообщает The Athletic

Эллис был выбран техническим директором прошлым летом, ранее занимая должность руководителя отдела подбора персонала Арсенала. Это повышение было призвано обеспечить поддержку новому спортивному директору Андреа Берти, а также обеспечить стабильность в период значительных изменений.

В последнее время Эллис играл важную роль в реорганизации отдела рекрутинга академии Арсенала и, как ожидалось, должен был сыграть значительную роль в процессе поиска преемника Пера Мертезакера на должности менеджера академии.

Эллис был ключевой фигурой в команде предыдущего спортдиректора «канониров» Эду по набору игроков, а с приходом Андреа Берти провел большую работу по реорганизации Арсенала.

