Арсенал среди недели сыграл матч 31 тура АПЛ против Вулверхэмптона. Матч завершился со счётом 2:2.

В матче между первой и последней командами Премьер-лиги Сака открыл счёт на 5-й минуте, а через 10 минут дебютный гол Инкапье за Арсенал удвоил преимущество.

Однако преимущество в два гола было нивелировано командой Микеля Артеты, позволив Вулвз сыграть вничью на собственном поле. Точный удар Буэно и автогол Калафиори лишили Арсенал двух очков, которые значительно могут повлиять на распределение сил в борьбе за чемпионство.

АПЛ. 31 тур

Вулверхэмптон - Арсенал 2:2

Голы: Буэно, 61, Калафиори, 90+4 (автогол) - Сака, 5, Инкапье, 56