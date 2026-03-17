Андрей Лунин вышел на второй тайм матча против Манчестер Сити
Украинский вратарь вернулся на стадион, где в 2024 году вывел Реал в полуфинал Лиги чемпионов
около 1 часа назад
Андрей Лунин вышел на поле во втором тайме матча Манчестер Сити - Реал (Лига чемпионов).
Это возвращение на «Этихад» – арену, где в сезоне 2023/24 украинский вратарь провел свой лучший матч в карьере: тогда в четвертьфинале Лиги чемпионов он отбил пенальти и помог Реалу пройти Манчестер Сити в серии послематчевых ударов, выведя мадридцев в полуфинал.
Причиной сегодняшней замены стало растяжение у Тибо Куртуа.
