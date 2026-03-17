Спортинг создал сенсацию в Лиге чемпионов – разгромил Буде-Глимт в дополнительное время и вышел в четвертьфинал
Лиссабонцы отыгрались с 0:3 после первого матча
около 2 часов назад
Португальский Спортинг (Лиссабон) совершил невероятный камбэк в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против норвежского Буде-Глимт.
После поражения 0:3 в первом матче лиссабонцы на своем стадионе «Жозе Алваладе» одержали победу со счетом 5:0 в экстра-таймах.
В основное время Спортинг выиграл 3:0. Забивали: 34' – Гонсалу Инасиу, 61' – Педру Гонсалвеш и 78' – Луис Суарес (с пенальти)
Счет в двухматчевом противостоянии сравнялся – 3:3, и игра перешла в дополнительное время.
В экстра-таймах португальцы забили еще дважды. Отметились Максимильяно Араухо и Рафаэль Нел.
Спортинг стал первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов этого сезона. Для клуба это исторический успех – впервые в истории Спортинг вышел в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы.
Следующим соперником лиссабонцев станет победитель пары Арсенал - Байер Леверкузен.